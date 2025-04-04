5 مشروبات تساعد على التخلص من دهون البطن.. جربها الآن

يسعى الكثير من الأشخاص الذين اكتسبوا الوزن الزائد في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر خاصة في منطقة البطن إلى التخلص من الدهون الزائدة من خلال تناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتعزيز فقدان الوزن.

ويُمكن تناول بعض المشروبات الصباحية بجانب اتباع نظام غذائي صحي لتعزيز فقدان الوزن، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية خلال حديثها لـ«الوطن»، أبرزها ما يلي:

الماء الدافئ بالليمون

مشروب الماء الدافئ بالليمون غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في حرق الدهون، لذا ينصح بشرب الماء الدافئ بالليمون على معدة فارغة قبل الإفطار بـ20 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

شاي الكمون

يساعد الكمون على تحسين عملية التمثيل الغذائي ما يساعد الجسم على حرق دهون البطن بشكل أفضل.

شاي الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، أثبتت الدراسات قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن واستقلاب الدهون، ويمكن تناوله في الصباح مع إضافة عصير الليمون والعسل.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضرمن أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن، إذ ثبت احتوائه على مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

شاي القرفة

تعد القرفة مكونا جيدا لحرق الدهون لأنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتحافظ على مستويات الإنسولين ويُمكن إعداد المشروب باستخدام أعواد القرفة الكاملة أو مسحوق القرفة وذلك بغلي كوب من الماء لمدة 10 دقائق تقريبا مع عود قرفة أو قليل من القرفة المسحوقة ثم تركه يبرد قليلا حتى يصبح فاترا، ليتم تناوله على معدة فارغة أو قبل الذهاب إلى الفراش في الليل.