عادة خاطئة قبل النوم تسبب اضطرابا في الجهاز الهضمي.. احذرها

تناول الوجبات التي تحتوي على الدهون من العادات المفضلة لدى بعض الأشخاص لدرجة أن البعض يفضل تناول الوجبات الدسمة قبل النوم بساعات قليلة؛ اعتقادا منهم أنها تساعدهم على النوم، ولكن ربما يجهلون أن هذه العادة الخاطئة قد تسبب لهم مشكلات صحية مختلفة قد تصل إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وفي هذا الشأن، حذرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تناول الأطعمة الدهنية قبل النوم بساعتين لتجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

نصائح لتجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي

وقدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لتجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، ومنها تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد، كما أنه يجب مضغ الطعام جيدا، بالإضافة إلى شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم ولتجنب الإصابة بالكسل أو الخمول.

ومن ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية، كما أن يجب تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية، بالإضافة إلى تناول الزبادي لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة، وأيضا يجب ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي وغيره.

علامات تدل على حدوث اضطراب بالجهاز الهضمي

عندما لا يتحمل الشخص تناول الطعام، قد يدل على الإصابة بالاضطرابات الهضمية، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وألم شديد في البطن، لذا لا بد من معالجتها بشكل ضروري للحفاظ على صحة الأمعاء، وفي حال حدوث تغيرات في الوزن سواء كان بالفقدان أو الزيادة، قد يدل أيضًا على وجود حالة غير صحية في الأمعاء، وفقا لموقع مايوكلينك.