استشاري تغذية علاجية: منتجات الألبان الطبيعية تحافظ على صحة الأمعاء وجودة النوم

قالت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية العلاجية، إنّ منتجات الألبان من أفضل المنتجات التي يجب تناولها يوميا، موضحة أنها مهمة للغاية وتعد مصدرا جيدا للبروتينات الصحية، إذ تحتوي على أحماض أمينية وكالسيوم وهما مصدران أساسيان لصحة العظام والأسنان والعضلات.

منتجات الألبان مهمة للحفاظ على صحة العظام

وأضافت «عصام»، خلال حوارها مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر قناة «dmc»، أنّ منتجات الألبان مهمة للحفاظ على صحة العظام خاصة لكبار السن والسيدات بعد سن انقطاع الطمث، كما أنها مفيدة للمرأة الحامل والمرضعة، مشيرة إلى أنّ هناك كمية محددة يجب تناولها يوميا تتراوح بين 2 أو 3 أكواب من منتجات مختلفة سواء لبن أو زبادي أو جبن قريش.

فوائد منتجات الألبان المأخوذة من مصادر طبيعية

وتابعت: «يجب أخذ منتجات الألبان من مصادر طبيعية تدعم المناعة بمعنى أن يكون لبن حليب أو زبادي أو الرايب، إذ يفضل الابتعاد عن الجبن المصنعة والصفراء، الحليب والألبان تساعد على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي وجودة النوم خاصة في حالة الإصابة بالأرق».