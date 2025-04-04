وفاة النائبة السابقة جواهر سعد الشربيني.. استكملت تعليمها بعد الخمسين ووصلت للبرلمان

لحظات مؤلمة عاشها أهالي محافظة الدقهلية بعد خبر وفاة النائبة السابقة جواهر سعد الشربيني، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، إذ كانت من الشخصيات البارزة في الحياة النيابية المصرية، وقدمت الكثير من أجل المواطنين.

محطات في حياة النائبة الراحلة جواهر سعد الشربيني

بدأت رحلة النائبة الراحلة في محافظة الدقهلية، حيث وُلدت في مدينة المنصورة وقدمت الكثير في حياتها لخدمة المجتمع، وكان ملف المرأة الريفية على رأس أولويات اهتمامها.

انطلقت جواهر سعد الشربيني في العمل العام كعضو في مجلس محلي مدينة المنصورة لأكثر من 20 عامًا، قبل أن تُنتخب عضوًا في مجلس الشعب عام 2010، ثم في مجلس النواب عام 2015 ضمن قائمة «في حب مصر».

استكمال تعليمها بعد سن الخمسين

سعت الشربيني دائمًا وراء العلم والمعرفة، فقررت استكمال تعليمها في سن الخمسين بعد أن حالت الظروف دون استكماله في صغرها، وتمكنت من الالتحاق بمعهد التعاون الزراعي، حيث حصلت على شهادات متخصصة في إدارة المشروعات الزراعية.

وضعت «الشربيني» بصمتها في مجال التنمية الريفية، حتى صُنفت ضمن أفضل عشر نساء في العالم في هذا المجال، وتسلمت جائزة دولية في باريس تقديرًا لجهودها في هذا الملف الهام، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة جمعية العدالة لإصلاح الأراضي الزراعية، وساهمت في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الفلاحين والمرأة الريفية.



تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، لنعي النائبة الراحلة جواهر سعد الشربيني، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة 4 أبريل.