أفضل تشكيل في الجولة 31 من «فانتازي» الدوري الإنجليزي

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، التي ينتظرها عشاق لعبة «الفانتازي»، من أجل المنافسة على حصد النقاط، وربح الجوائز من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وفي التقرير التالي، نستعرض أفضل تشكيلة بالجولة 31 من «فانتازي» الدوري الإنجليزي، وفقا لخبراء «البريميرليج».

أفضل تشكيل في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: نيك بوب.



خط الدفاع: آيت نوري – مونوز – بيدرو بورو.



خط الوسط: محمد صلاح – سون هيونج مين – بوكايو ساكا – جاكوب ميرفي.



خط الهجوم: لارسن – ماتيتا – إيزاك.

مواعيد مباريات غد السبت في الدوري الإنجليزي

إيفرتون - آرسنال (1:30 ظهرا)

وست هام يونايتد - بورنموث (4:00 عصرا)

كريستال بالاس - برايتون (4:00 عصرا)

إبسويتش تاون - وولفرهامبتون (4:00 عصرا)

أستون فيلا - نوتنجهام فورست (6:30 مساء)

مواعيد مباريات يوم الأحد المقبل

فولهام - ليفربول (3:00 عصرا)

توتنهام هوتسبير - ساوثهامتون (3:00 عصرا)

برينتفورد - تشيلسي (3:00 عصرا)

مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي (5:30 مساء)

مواعيد مباريات يوم الاثنين المقبل

ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد (9:00 مساء)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 30

1- ليفربول (73 نقطة)

2- آرسنال (61 نقطة)

3- نوتنجهام فورست (57 نقطة)

4- تشيلسي (52 نقطة)

5- مانشستر سيتي (51 نقطة)

6- نيوكاسل (50 نقطة)، له مباراة مؤجلة مع كريستال بالاس.

7- أستون فيلا (48 نقطة)

8- برايتون (47 نقطة)

9- فولهام (45 نقطة)

10- بورنموث (44 نقطة)

11- برينتفورد (41 نقطة)

12- كريستال بالاس (40 نقطة)، له مباراة مؤجلة مع نيوكاسل.

13- مانشستر يونايتد (37 نقطة)

14- توتنهام (34 نقطة) (+11 هدفًا)

15- إيفرتون (34 نقطة) (-5 أهداف)

16- وست هام (34 نقطة) (-17 أهداف)

17- وولفرهامبتون (29 نقطة)

18- إيبسويتش تاون (20 نقطة)

19- ليستر سيتي (17 نقطة)

20- ساوثهامبتون (10 نقاط).