نيقولا معوض: معظم مشاهدي في مسلسل الأميرة كانت صعبة وتصدرت التريند

نيقولا معوض: معظم مشاهدي في مسلسل الأميرة كانت صعبة وتصدرت التريند

نيقولا معوض: معظم مشاهدي في مسلسل الأميرة كانت صعبة وتصدرت التريند

حقق الفنان نيقولا معوض تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل «الأميرة» مع الفنانة ياسمين صبري، والذي شهد أول تعاون بينهما، حيث أطلق الجمهور عليه لقب «توكسيك»

أصعب مشاهد نيقولا معوض في مسلسل الأميرة

وكشف نيقولا معوض عن أصعب مشاهده في مسلسل «الأميرة»، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أن معظم المشاهد كانت صعبة، وتصدرت جميعها مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ«المصيبة».

وتابع نيقولا معوض، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من أكثر المشاهد الصعبة التي أحبها أيضًا، كان مشهد المواجهة مع عابد عاني، حيث حاول «أسامة» أن يكسب الموقف لصالحه، فادعى كذبًا أنه أُصيب حتى يُصبح الحق في صفّه، وهو ما يعكس شرور تفكيره، مضيفًا أن هذا المشهد تم تصويره مرة واحدة «وان شوت»، ما سهّل على الجميع أداءه بتلقائية واندفاع حقيقي.

نيقولا معوض مع محررة الوطن

أبطال مسلسل الأميرة

وشارك فى بطولة مسلسل الأميرة عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسمين صبري، هالة فاخر، نضال الشافعي، وهند عبدالحليم، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، سلوى عثمان، مها نصار، غفران محمد، عابد عناني، عزت زين، وآخرين من تأليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل.

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