بحضور الشيخ محمود الشحات أنور.. موعد عزاء السكرتير العام لمحافظة الدقهلية

تستعد محافظة الدقهلية لتلقي العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة، والذي يُعقد غدا في دار المناسبات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب صلاتي المغرب والعشاء.

محافظ الدقهلية: الفقيد الراحل نموذج يُقتدى به في التفاني والإخلاص

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الفقيد الراحل نموذج يُقتدى به في التفاني والإخلاص وحب العمل وخدمة المواطنين، وتقديم كل الخدمات للمواطنين، وكان مثالا لحسن الإخلاق والتسامح والإنسانية، وحب الناس.





وأوضح القارئ الشيخ محمود الشحات أنور أنه قرر متطوعا أن يتواجد في العزاء غدا الخاص بالسكرتير العام لمحافظة الدقهلية غدا السبت بدار المناسبات بالمنصورة عقب صلاتي المغرب والعشاء لتلاوة القرآن الكريم.



وقال إن هذا واجبه تجاه محافظته الغالية: «هذا واجبي نحو محافظتي الغالية وتقديرا للمحافظ الذي لا يكل ولا يمل ونراه في كل مكان بجولاته، وربنا يوفقنا جميعا ويرحم موتانا».



ودعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.





وفارق الحياة محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في أثناء أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بمدينة المنصورة، مع محافظ الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.