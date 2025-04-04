وانتهى عصر تخفيف الأحمال صيفاً

منذ صيف 2024 استحوذ ملف منع تكرار انقطاع الكهرباء فى مصر على اهتمام كبير من قِبل الحكومة، حيث تم العمل على عدم إعادة هذه التجربة مرة أخرى، ووضع حلول قوية لها والاستعداد الجيد لها قبل أن تحدث.

تنسيق بين جهات حكومية لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي

وبدأت الحكومة فى الاستعداد لصيف 2025 مبكراً، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون صيفاً بلا انقطاع للتيار الكهربائى، بناءً على خطة شاملة وضعتها وزارة الكهرباء بالتنسيق مع عدة جهات حكومية معنية، وعلى رأسها وزارة البترول، لتفادى تكرار خطة تخفيف الأحمال والانقطاع المتكرر للكهرباء فى الصيف الماضى.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف خطة الحكومة لمنع تكرار ظاهرة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث تعمل الحكومة فى الوقت الحالى على تنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تمكنها من توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من الكهرباء، وكذلك المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء من المحطات، سواء من البنزين أو المازوت، أو افتتاح محطات الطاقة الشمسية، والعمل على تخزين كميات من الغاز الطبيعى خلال فترات الشتاء لتلبية احتياجات السوق خلال فترات الصيف.