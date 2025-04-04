تفاصيل قرار المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية في أزمة الرئيس المعزول

بعد أسابيع من المداولات والمخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية، صوتت المحكمة الدستورية في البلاد بالإجماع على تأييد قرار البرلمان بعزل يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر، وصوت جميع القضاة الثمانية على تجريد يون من سلطاته الرئاسية.

الرئيس المؤقت سيبقى في منصبه

بحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا معناه أن الرئيس المؤقت هان دوك سو سيبقى في منصبه حتى ينتخب الكوريون الجنوبيون زعيمًا جديدًا خلال 60 يومًا.

واحتفل المتظاهرون المناهضون لـ «يون» بقرار المحكمة وكان العديد منهم يبكي وذكرت تقارير إعلامية أن بعض أنصاره بدأوا في إتلاف مركبات الشرطة بالقرب من مبنى المحكمة.

وأعلن حزبه الحاكم قبوله قرار المحكمة الدستورية رسميًا، وقال النائب كوون يونج سي: «إنه لأمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل قرار المحكمة الدستورية رسميًا ويحترمه بكل تواضع، نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب».

ونظم معارضو ومؤيدو الرئيس المعزول يون سوك يول مسيرات حاشدة في الأيام الأخيرة، إلا أن الوجود الأمني ​​غير المسبوق حال دون تمكن المتظاهرين من الوصول إلى محيط مبنى المحكمة يوم الجمعة، وذكرت التقارير أنه تم نشر 14 ألف شرطي في العاصمة تحسبًا لأي أعمال عنف محتملة، بغض النظر عن قرار المحكمة.