انطلاق رالي الطائرات «Rally Siwa Sands 2025» في مصر بمشاركة عالمية

انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات الخفيفه «Rally Siwa Sands 2025»، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4 إلى 9 أبريل 2025، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية (FAI)، وبرعاية وزارة الطيران المدني، ووزارة الشباب والرياضة.

مشاركة 10 طائرات خفيفة

يشهد الرالي هذا العام مشاركة 10 طائرات خفيفة تمثل عددًا من الدول الأوروبية والشرق الأوسط، منها «إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، بولندا، تركيا، بلغاريا، المملكة العربية السعودية»، إلى جانب الدولة المستضيفة مصر.

وتنطلق المسابقة بدأ من مطار مرسى مطروح الدولي، مرورًا بمطار سيوة، ثم مطار العلمين الدولي، وتختتم في مطار سفنكس الدولي.

وخلال مراحل المسابقة، تحلق الطائرات فوق معالم سياحية وأثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة، منطقة سقارة، واحة سيوة، ومدينة العلمين الجديدة، ما يوفر للمشاركين تجربة تجمع بين الطيران والاستكشاف والاستمتاع بروعة المناظر السياحية والأثرية الخلابه التي حبى الله بها مصر.

وتحمل نسخة هذا العام شعار «Rally Siwa Sands 2025»، في إشارة إلى الدور المحوري لواحة سيوة، وإبرازًا لجمال الطبيعة المصرية الفريدة.

يأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره للجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن استضافة مصر له تعكس إمكاناتها التنظيمية العالية وقدرتها على احتضان فعاليات رياضية وسياحية دولية.

استقطاب فئة جديدة من السائحين

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن الرالي يمثل فرصة لاستقطاب فئة جديدة من السائحين، خاصة مالكي الطائرات الخاصة ومحبي المغامرات الجوية، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة تشمل شبكة مطارات قريبة من أهم المقاصد السياحية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم مصر رالي الطائرات الخفيفة «Rally Siwa Sands 2025» يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتنشيط السياحة الرياضية، ودعم الرياضات الجوية كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الحدث يمثل فرصة متميزة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة واحة سيوة التي تحظى بجمال طبيعي فريد، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الاقتصاد الرياضي وجذب مزيد من السياح المهتمين بالمغامرات والرياضات الجوية.