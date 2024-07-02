معلومات عن سامح الحفني وزير الطيران الجديد.. عضو سابق بمجلس إدارة «الإيكاو»

كشف مصدر حكومي لـ«الوطن»، تولي سامح الحفني حقيبة وزارة الطيران، وذلك في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الوزير الجديد.

رئاسة سلطة الطيران المدني

تولى سامح الحفني رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة من مارس 2014 حتى أغسطس 2015، وهو أحد قائدي طراز طائرات إيرباص 330/340، وتقلد العديد من المناصب الإدارية بقطاع الطيران المدني المصري، إذ تولى رئاسة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ورئاسة سلطة الطيران المدني خلال عام 2018، كما كان مندوبًا لمصر وعضوًا بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدني «الإيكاو» خلال عام 2021.

مناصب تولاها سامح الحفني

وخلال ترأس سامح الحفني الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة من 2014-2015، نجح في تقليص حجم خسائرها بنهاية العام المالي 2014-2015، إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014.