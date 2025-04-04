من عاملة نظافة إلى نجمة عروض الأزياء.. قصة خيالية تتحقق بفضل «تيك توك»

من تنظيف الشوارع إلى عالم عرض الأزياء، هكذا تحولت حياة عاملة نظافة بالشارع، بفضل مقطع فيديو عشوائي انتشر على تطبيق «تيك توك»؛ إذ اكتشف مصور روسي جمالها الطبيعي في أثناء عملها في شوارع بانكوك، لتصبح عاملة النظافة الشابة، نوباجيت مين سومبونساتي، مشهورة بشكل مفاجئ في بلدها الأصلي، تايلاند، وحصلت على فرص عمل متنوعة في مجال عرض الأزياء مع علامات تجارية معروفة.

من عاملة نظافة إلى نجمة عروض الأزياء

بدأت قصة «مين»، التي يمكن تحويلها إلى فيلم سينمائي، الشهر الماضي عندما لاحظ المصور الروسي سيميون ريزشيكوف، السيدة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي لديها طفلان، في أثناء عملها في تنظيف شوارع بانكوك؛ إذ كانت «مين» منهمكة في عملها ولم تنتبه عندما التقط ريزشيكوف صورة لها من بعيد، حيث كان مفتونًا بجمالها الطبيعي، حسبما ورد على موقع «odditycentral».

بعد ذلك، اقترب ريزشيكوف من «مين» وأراها الصورة، وأثنى على جمالها، كما قام بتصوير هذا اللقاء كاملًا بهاتفه ونشره على حسابه في «تيك توك»؛ إذ انتشر الفيديو بسرعة كبيرة، وأبدى الناس إعجابهم بجمال عاملة النظافة الشابة وأرادوا معرفة المزيد عنها، وسرعان ما تواصلت وسائل الإعلام ووكالات عرض الأزياء معها.

رد فعل واسع ومفاجئ

في مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام التايلاندية، صرحت نوباجيت سومبونساتي بأنها تعمل في تنظيف الشوارع منذ حوالي عام، وأنها سعيدة بعملها، كما أعربت عن دهشتها من الاهتمام المفاجئ الذي حظيت به، مؤكدة أنها لم تتوقع رد الفعل الكبير على لقائها مع المصور ريزشيكوف.

لكن هذه كانت مجرد بداية لقصة «مين»؛ إذ نتيجة لشهرتها الواسعة، دعا فنان التجميل التايلاندي الشهير تشاتشاي بينفابيتشارت، المعروف باسم نونغ تشات، «مين» للمشاركة في جلسة تجميل مجانية، وقام نونغ تشات بتحويل عاملة النظافة المتواضعة إلى نسخة حقيقية من شخصية بانور من الفيلم التايلاندي «فن الشيطان 2» (لونغ كونغ)، وانتشرت صور «مين» الاحترافية التي التقطها نونغ تشات على نطاق واسع، ما جعلها واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في تايلاند.

التعاون مع علامات تجارية ووكالات تسويق

وعملت «مين» عارضة أزياء لعلامة برويت لمستحضرات التجميل التابعة لنونغ تشات، وتواصلت معها علامات تجارية ووكالات تسويق أخرى للتعاون معها، كما أعلنت «مين» مؤخرًا أنها ستترك عملها اليومي كعاملة نظافة شوارع لتركز على مسيرتها المهنية الجديدة في عرض الأزياء.