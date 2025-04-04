رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الأسبوع السابع عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، كما يتوفر الأسبوعان الثامن والتاسع في بعض المواد الدراسية.

استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم

وشددت، علي استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني حتى موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التى تبدأ فى مايو المقبل، مشيرة أن التقييمات جزء مهم لمعرفة مستوى الطلاب فيما تمت دراسته خلال الفترة الماضية.

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوعية الترم الثاني 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة، من هنا، وتعقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى بمعرفة معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



خطوات الوصول لتقييمات وزارة التربية والتعليم

ووفقاً للوزارة، فيمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الحصول علي تقييمات وزارة التربية والتعليم وإتباع الخطوات التالية :



زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإليكتروني .

تحديد المرحلة التعليمية .

اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.