وزارة التعليم تتيح تحميل المواد الدراسية الإلكترونية.. ذاكر أون لاين

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التعليم الإلكتروني لاستعراض وتحميل المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة لمختلف المستويات والمراحل حيث يتم اختيار نوع المحتوى ما إذا كان ملخصات أو مفاهيم أو أسئلة وشرح الدروس المختلفة فلي كل المواد المقررة في الفصل الدراسي الثاني.

في السطور التالية نعرض طريقة الحصول على المادة العلمية من المنصة الإلكترونية، وفق بيان وزارة التربية والتعليم.

طريقة الحصول على المادة العلمية من المنصة الالكترونية

يمكن الاستفادة من المواد التعليمية ومتابعة الدروس من خلال الدخول إلى هذا الرابط.

يتم اختيار المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اختيار نوع المحتوى ويمكن استعراضه على الموقع أو تحميله مجانا للاطلاع عليه في وقت لاحق.

يأتي هذا في إطار تسهيل العملية التعليمية وتطويرها مع متطلبات العصر الالكتروني، وتنفيذا لتوجهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع المصادر التعلم وتخفيف الاعباء عن كاهل الاسرة المصرية، لذا أطلقت هذه المنصة على موقع الوزارة الالكتروني في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانو.

وتقدم المنصة المحتوى التعليمي بأسلوب سهل ومبسط وشرح واف للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم ،التي تساعد الطلاب على الربط بينها واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.