يوسف عمر: أتمنى إعادة تجسيد شخصية محمود عبد العزيز في «الكيف»

كشف الفنان يوسف عمر عن حلمه بتجسيد بعض الشخصيات الأيقونية في تاريخ السينما المصرية، مؤكّدًا عشقه للأعمال الكلاسيكية، وخصوصًا تلك التي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور، مثل فيلم الكيف.

وقال يوسف، خلال لقاء ببرنامج «سهرة DMC»، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، «أنا بحب فيلم الكيف جدًا، وكان نفسي أقدم دور الفنان الكبير محمود عبد العزيز، لأنه عمل دور استثنائي وترك لزمات ما زالت عايشة مع الناس لحد النهاردة، بحب كمان مشهده الشهير: إحنا اللي دوبنا الشباري.

التأثر بفيلم «إبراهيم الأبيض»

وعن الأفلام الحديثة نسبيًا، أشار إلى إعجابه الشديد بفيلم إبراهيم الأبيض، قائلًا: «ده من الأفلام اللي أثرت فيّا جدًا، وبحب طريقة أداء الفنان أحمد السقا في الدور، وفيلم زي ده بيخليني أحلم بتقديم أعمال قوية ومعقدة بالشكل ده».

أما عن حلمه في اختيار زمن فني للتمثيل فيه، فقال يوسف إنه كان يتمنى التمثيل في حقبة السبعينات أو الثمانينات، حيث شهدت السينما المصرية أزهى عصورها من حيث النجوم والموضوعات.

دراسة الإخراج وتأثره بالأساطير

وأضاف: «أنا بدرس إخراج، وكتير بتخيل لو رجع بيا الزمن وكنت موجود أيام أحمد زكي، محمود عبد العزيز، عادل إمام، ومحمود المليجي، كنت هعمل فيلم عظيم فعلاً، مش شرط أمثل معاهم، بس كان يكفيني أقابلهم وأتعلم منهم».

يُذكر أن يوسف عمر شارك في مسلسل شباب امرأة في دور «إمام»، وهو الدور الذي سبق وقدمه النجم الراحل شكري سرحان، وعرض العمل في الموسم الرمضاني الحالي.