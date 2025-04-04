يوسف عمر: العمل مع والدتي في التمثيل كان تجربة عاطفية لا تُنسى

تحدث الفنان يوسف عمر عن تجربته في العمل مع والدته الفنانة لبنى ونس في أحد الأدوار التمثيلية، مؤكدًا أن التعاون معها كان له طابع خاص ومؤثر، مضيفًا أن المشاعر بينهما كانت حقيقية، مما ساعده في تقديم دور متميز وواقعي.

التحديات في العمل مع والدته

وقال يوسف عمر، خلال لقاء ببرنامج «سهرة DMC»، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، «العمل مع ماما في التمثيل كان أسهل وأصعب في نفس الوقت، كان أسهل لأنها ماما فعلًا، وكانت المشاعر بينها وبين شخصيتي في العمل حقيقية جدًا، لكن في نفس الوقت كان هناك تحدٍ لأنني كنت أريد أن أقدم أفضل أداء».

وأوضح يوسف أن والدته كانت دائمًا تسانده وتوجهه أثناء التحضير للأدوار، حيث كانوا يذاكرون المشاهد معًا قبل التصوير، مضيفًا: «هي دايمًا بتنصحني بالتركيز في اللي بعمله، وإنني أصدق الشخصية علشان الناس تصدق».

التعاون مع غادة عبد الرازق

وتطرق يوسف أيضًا إلى تجربته مع الفنانة غادة عبد الرازق، والتي شاركته في مسلسل «شباب امرأة»، قائلاً: «التعامل مع غادة كان من أجمل الأشياء التي حدثت لي في حياتي الفنية، هي دايمًا كانت تخليني أقدم أفضل ما لدي في كل مشهد، وكانت بتساعدني بشكل كبير، خصوصًا في بداية العمل معًا، كانت مطمئنة جدًا لي، وعرفت إزاي تخلي الشغل يمشي بسلاسة من غير أي توتر أو رهبة».

وأضاف يوسف: «في البداية كان فيه نوع من التوتر بيني وبينها لأننا لم نعمل معًا من قبل، لكن غادة عبد الرازق كانت فاهمة جدًا وكيفية التعامل مع الوضع بشكل احترافي».