علي الحجار يحيي حفلا «كامل العدد» بالأوبرا ضمن احتفالية 100 سنة غناء (صور)

أحيا الفنان علي الحجار حفلاً غنائيًا «كامل العدد» بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان «100 سنة غنا»، بمشاركة أوبريت غنائي لتكريم الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

حفل 100 سنة غنا لتكريم الموسيقار فريد الأطرش

وشارك علي الحجار مجموعة من الصور من الحفل عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وكتب عليها: «على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفصل الأول من حفل 100 سنة غنا لتكريم الموسيقار فريد الأطرش».

شروط حفل علي الحجار

أمّا شروط حضور حفل علي الحجار ضمن حفلات «100 سنة غنا»، فكانت كالتالي: «تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة، ويلزم ارتداء الزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية (بدلة كاملة مع جاكيت وكرافتة)، كما يمنع الجلوس إلا في المقعد المحجوز مع استلام التذكرة، ويمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.