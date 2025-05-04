مديريات «التعليم» تستعد لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ففي محافظة سوهاج، وجهت الإدارات التعليمية لتنفيذ القرار الجديد، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الامتحانات، وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تقييم الطلاب.

نظام البوكليت

وقررت المديرية، توفير نموذج إرشادي لامتحان مادة العلوم بنظام البوكليت مأخوذ من إحدى المحافظات، ليكون دليلاً استرشاديًا للطلاب والمعلمين، مؤكدة أن جميع الأوراق الامتحانية ستُعد وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة من مستشاري المواد بالوزارة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وقياس مستوى الفهم والاستيعاب بدقة وموضوعية.



وفي مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قررت تعميم النظام لأهميته في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، إذ وجهت بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام البوكليت في جميع المحافظات، ومؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

ووجهت المديرية، موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية بإعداد نماذج امتحانات استرشادية بنظام البوكليت لتدريب الطلاب والطالبات على هذه النماذج، وسوف يتم تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام وطريقة الإجابة خلال الفترة المقبلة.

مزايا تطبيق نظام البوكليت

- نظام البوكليت في مصلحة الطالب.

- كما أنه يسهل على الطالب الإجابة على أسئلة الامتحان

- يجعل إجابة الطالب أكثر تنظيماً

- يقلل من احتمال نسيان سؤال وتركه دون إجابة.

- يعمل على توفير الوقت.

- يحد من الغش أو تسريب الامتحان من داخل اللجان.

- يوفر جهدًا كبيرًا للمعلمين لسهولته في التصحيح

كما قررت مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، دعم طلاب الشهادة الإعدادية بنماذج استرشادية للامتحانات بنظام البوكليت ولأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.