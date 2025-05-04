متى تعود مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث الطبيعية بعد أعمال الصيانة؟

تشهد حركة مترو الخط الثالث تعديلا في جدول التشغيل بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة، التي بدأت أمس وتنتهي اليوم وفق ما أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق.

أعمال صيانة في مترو الخط الثالث

وقالت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث إنه بدأ تعديل مواعيد تشغيل الخط أمس، وحتى نهاية اليوم السبت، نظرًا لإجراء عدد من أعمال الصيانة، وبعد الانتهاء منها تعود الحركة كما كانت بشكل طبيعي بداية من الغد، لتكون ساعات تشغيل مترو الخط الثالث من الساعة 5 وربع صباحًا وحتى 12:45 بعد منتصف الليل.

إدارة مترو الأنفاق تعتذر للركاب عن تعديل المواعيد

أكدت إدارة المترو حرصها على توفير الراحة للركاب، مقدمة الاعتذار لهم عن أعمال الصيانة خلال يومي الجمعة والسبت، مؤكدة أن حركة التشغيل ستعود كما كانت.