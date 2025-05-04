سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025

كشفت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-4-2025، وفقًا لآخر تحديث لها عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية؛ إذ بلغ سعر العملة الكويتية نحو 163.32 جنيه للشراء مقابل 164.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل 164.30 جنيه للشراء مقابل 164.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 163.46 جنيه للشراء مقابل 164.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 158.84 جنيه للشراء مقابل 164.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية عند 157.68 جنيه للشراء مقابل 164.75 للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك القاهرة نحو 163.24 مقابل 164.73 للبيع

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