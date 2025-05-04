ترامب ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للحوثيين.. ماذا قال؟

ترامب ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للحوثيين.. ماذا قال؟

ترامب ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للحوثيين.. ماذا قال؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو عبر منصة «إكس» زعم فيه أنه يعود للحظة استهداف تجمع لجماعة الحوثي اليمنية، وكتب معلقًا على الفيديو: «اجتمع هؤلاء الحوثيون للحصول على تعليمات بشأن الهجوم، عفوًا، لن يكون هناك هجوم من قبل هؤلاء الحوثيين».

وظهر في الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي أشخاص، يزعم ترامب أنهم من الحوثيين، يتجمعون على شكل دائرة، قبل أن تقصفهم الطائرات الأمريكية.

ولم يتضح في الفيديو المنشور عبر منصة «إكس» أن الأشخاص ينتمون لجماعة الحوثي اليمنية، أو كان يخططون لهجوم ضد السفن الأمريكية وحاملات الطائرات في البحر الأحمر.

غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحوثيين

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة بريطانيا وإسرائيل، غارات على اليمن تستهدف جماعة الحوثي اليمنية، بحجة تعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي بدأت منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وتكثفت خلال إدارة ترامب الحالية.

وقالت شبكة «CNN» الأمريكية، نقلًا عن مسؤول في «البنتاجون»، قوله إن الضربات على اليمن قضت الولايات المتحدة من خلالها على العديد من قادة الحوثيين، كما دمرت مواقع عسكرية عدة، وأكد أن الحوثيين لا يزالون قادرين على تحصين مخابئهم، والحفاظ على مخزونات للأسلحة تحت الأرض.

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