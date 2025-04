ترامب ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للحوثيين.. ماذا قال؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو عبر منصة «إكس» زعم فيه أنه يعود للحظة استهداف تجمع لجماعة الحوثي اليمنية، وكتب معلقًا على الفيديو: «اجتمع هؤلاء الحوثيون للحصول على تعليمات بشأن الهجوم، عفوًا، لن يكون هناك هجوم من قبل هؤلاء الحوثيين».

وظهر في الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي أشخاص، يزعم ترامب أنهم من الحوثيين، يتجمعون على شكل دائرة، قبل أن تقصفهم الطائرات الأمريكية.

ولم يتضح في الفيديو المنشور عبر منصة «إكس» أن الأشخاص ينتمون لجماعة الحوثي اليمنية، أو كان يخططون لهجوم ضد السفن الأمريكية وحاملات الطائرات في البحر الأحمر.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5