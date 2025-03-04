«الخارجية الأمريكية»: سنواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر

«الخارجية الأمريكية»: سنواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر

«الخارجية الأمريكية»: سنواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات، تقليص قدرات الحوثيين على شن الهجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأضاف وربيرج، خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الضربات أسهمت بالفعل في تقليص قدراتهم، مشيرًا إلى أنّ تهديدات الحوثيين لا تزال قائمة، حيث استهدفوا سفنا أمريكية مثل «يو إس ترومان» وغيرها من القطع البحرية التابعة للبحرية الأمريكية، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر بشكل حازم لحماية المصالح الأمريكية، وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تربط بين الوضع في غزة وهجمات الحوثيين، متمسكًا بموقف بلاده من الوضع في اليمن بعيدًا عن الأزمات الأخرى في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه الحوثيون أن وقف الهجمات مرتبط بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، شدد وربرج على أن الولايات المتحدة لن تقبل الربط بين الأمرين، مشيرًا إلى أن الحوثيين يجب أن يتوقفوا عن تهديد السفن في البحر الأحمر بغض النظر عن أي تطورات أخرى في المنطقة.

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