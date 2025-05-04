سعر النحاس اليوم السبت 5-4-2025 في الأسواق.. محليًا وعالميًا

شهدت أسواق المعادن اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار النحاس، وهو المعدن الذي يلعب دورًا مهمًا في العديد من الصناعات المتنوعة، بدءًا من صناعة السبائك الدقيقة وأجهزة القياس الحساسة، مرورًا بإنتاج الأسلاك الكهربائية التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى استخدامه في سك العملات المعدنية المتداولة.

سعر النحاس اليوم السبت



أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أحدث التطورات في سوق النحاس، حيث سجل النحاس استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية اليوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥، ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البوابة، جاء سعر كيلو النحاس على النحو التالي:



سعر طن النحاس اليوم عالميا

سجل متوسط سعر طن النحاس اليوم نحو 10606.49 دولار عالميًا.





سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

بلغ متوسط سعر كيلو النحاس الخردة الأصفر اليوم السبت في مصر بين 290 و320 جنيهًا مصريا.



أسعار النحاس الخردة في مصر







- سجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم السبت ما بين 360 و410 جنيهات للكيلو.



- يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 340 و410 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو النحاس المخلوط اليوم بين 290 و310 جنيهات للكيلو.