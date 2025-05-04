جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطبخًا خيريًا في خان يونس

غارات على منازل المواطنين

وأوضح «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عدة غارات على منازل المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين آخرين وإصابة عدد من المدنيين بجراح متفاوتة الخطورة، مؤكدًا أن سبعة من أصل عشرة شهداء سقطوا في المناطق الجنوبية من القطاع.

وتابع: «وفي مدينة غزة والشمال، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في حي الشجاعية، بالإضافة إلى استهداف مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة آخرين وإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة»، موضحًا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، بمختلف أنواعها، تواصل تحليقها المكثف في أجواء القطاع، إلى جانب طائرات الاستطلاع المنتشرة بسماء غزة تُصدر أصوات طنين واضحة، خاصة في محافظة خان يونس، حيث تقوم بمهام الرصد والمتابعة.