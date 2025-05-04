«الإحصاء»: عدد سكان مصر يصل إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة

أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر قد وصل حتى صباح اليوم السبت 5 أبريل 2025،إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة، مقارنة بـ107 ملايين نسمة إجمالي عدد السكان بالداخل في 2 نوفمبر2024، بزيادة نصف مليون نسمة خلال 5 أشهر فقط.

عدد سكان القاهرة اليوم السبت 5 أبريل 2025



ورصدت الساعة السكانية عدد سكان القاهرة نحو 10 ملايين و400 ألفا و765 نسمة، محتفظة بالمركز الأول بين محافظات مصر في قائمة الأكثر في عدد السكان، تليها محافظة الجيزة بعدد سكان بلغ 9 ملايين و712 ألفا و301 نسمة، ثم محافظة الشرقية في المركز الثالث بعدد سكان 8 ملايين و79 ألفا و605 نسمة، لتكون محافظات القاهرة والجيزة والشرقية هي المحافظات الثلاث الأكثر عددا سكانيا بين محافظات مصر.

العشر محافظات الأعلى في عدد السكان



أوضحت الساعة السكانية، أن قائمة العشر المحافظات الأعلى في عدد سكان مصر تضم محافظات كل من:

- الدقهلية وتحتل المركز الرابع وعدد سكانها 7 ملايين و172 ألفا و181 نسمة.

- البحيرة وتحتل المركز الخامس وعدد سكانها 7 ملايين و46 ألفا و41 نسمة.

- المنيا وتحتل المركز السادس وعدد سكانها 6 ملايين و524 ألفا و522 نسمة.

- القليوبية وتحتل المركز السابع وعدد سكانها 6 ملايين و255 ألفا و252 نسمة.

- سوهاج وتحتل المركز الثامن وعدد سكانها 5 ملايين و920 ألفا و966 نسمة.

- الإسكندرية وتحتل المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و622 ألفا و969 نسمة.

- الغربية وتحتل المركز العاشر وعدد سكانها 5 ملايين و531 ألفا و239 نسمة.

- جنوب سيناء وعدد سكانها 118 ألفا و189 نسمة (أقل المحافظات في عدد السكان).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد أصدر بيانا سابقا أكد فيه تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معـدل الإنـجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنـجاب حيث بلغ (2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم (2.54) طفل لكل سيدة عام 2023.