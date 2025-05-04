«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 19 ألف طفل فلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، أنه يصادف اليوم يوافق «يوم الطفل الفلسطيني»، موضحًا استشهاد 19 ألف طفل فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال، خلال أيام العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة.

تسجيل أكثر من 1100 حالة اعتقال لأطفال في سجون الاحتلال

وأوضح «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم تسجيل أكثر من 1100 حالة اعتقال لأطفال في سجون الاحتلال، في حين يُقدر عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بنحو 39 ألف طفل، ما يعكس أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية تؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أمر مرارًا بإخلاء عدد من المناطق، من بينها مدينة رفح الفلسطينية، التي لا تزال تتعرض لقصف عنيف ومستمر، ما أدى إلى موجة نزوح مستمرة باتجاه مدينة خان يونس، موضحًا أن الاحتلال طلب من الفلسطينيين التوجه إلى منطقة المواصي باعتبارها «منطقة آمنة»، إلا أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف حتى على هذه المنطقة.

وتابع: «سكان المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس يواصلون النزوح نحو المناطق الغربية للمدينة، في ظل استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء خزاعه، عبسان الكبيرة والجديدة، القرارة، ومناطق أخرى شرقية».