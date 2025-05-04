أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق السلام في فلسطين

أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق السلام في فلسطين

أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق السلام في فلسطين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تصعيد الاعتداءات، مؤكدًا أن الجهود المصرية الثابتة والحاسمة تحول دون حدوث نتائج أسوأ مما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يقابل إلا بتصريحات إعلامية وإدانات لم تُترجم إلى إجراءات تنفيذية حقيقية على الأرض.

وأضاف «سلامة» في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية ويهدف إلى إبقاء رئيس وزراء الاحتلال في المشهد لأطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة يتكرر في الضفة الغربية وفي مناطق أخرى من فلسطين.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا مضنية وتقدم مقترحات عدة للتوصل إلى هدنة، آملاً أن يؤدي ذلك إلى انتقال الوضع من مربع العدوان إلى مربع السياسة، فضلا عن أن مصر لا تكل ولا تمل في السعي لتحقيق السلام واستقرار المنطقة.

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