في الذكرى الـ50 لإنشاء مايكروسوفت.. بيل جيتس يستعيد ذكريات الماضي

في الوقت الذي احتفلت فيه شركة التكنولوجيا العملاقة «مايكروسوفت» بالذكرى الخمسين لتأسيسها خلال الساعات الماضية، شارك المؤسس المشارك بيل جيتس مجموعة من صوره القديمة من أيامه الأولى مع الشركة، واستعاد ذكريات الماضي، ما دفع اسمه إلى تصدّر محرك البحث «جوجل» خلال وقت قصير. فماذا حدث؟

بيل جيتس يستعيد ذكريات الماضي

شارك بيل جيتس، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت حتى عام ٢٠٠٠، في الحفل الرسمي للشركة، ونشر سلسلة من الصور النادرة التي وصفها بأنها «من جلسات التصوير المحرجة» خلال فترة مراهقته، وأتبعها بمقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر «إنستغرام»، ظهر فيه جالسًا على أريكة وهو يلتقط صورة سيلفي، وظهر في الفيديو نص يقول: «للأسف، لن أشعر بالراحة مجددًا، فهذا ما كنت عليه في بدايات مايكروسوفت».



وكتب جيتس في رسالته للشركة: «عيد ميلاد سعيد الخمسين لشركة مايكروسوفت.. شكرًا على الذكريات وجلسات التصوير المحرجة»، بحسب ما أورده موقع «theregister».

بيل جيتس يكشف عن أول كود برمجة استخدمه

في لمسة نوستالجية، كشف مؤسس مايكروسوفت أيضًا عن الكود الذي استخدمه عام 1975 لبرنامج Altair BASIC، الذي يُعدّ حجر الأساس في انطلاق الشركة، حيث سبق نظامي «ويندوز» و«أوفيس».



وأوضح جيتس أن البرنامج كان مُفسرًا للغة BASIC، ومصممًا بعناية ليتوافق مع الموارد المحدودة لجهاز Altair 8800، وقد تم تطويره ليمنح المبرمجين المبتدئين تغذية راجعة فورية على الكود، مما يسمح لهم بتصحيح الأخطاء لحظيًا، بدلاً من تجميع البرنامج كاملًا وتشغيله دفعة واحدة.

واستغرق تطوير البرنامج نحو شهرين، وقد عرض جيتس وشريكه بول ألين البرنامج على إد روبرتس، مؤسس شركة MITS، وكان التحدي الأكبر وقتها هو ضغط الكود ليشغل مساحة لا تتجاوز ٤ كيلوبايت، حتى يتمكن مستخدمو جهاز «ألتير» من تشغيله دون الحاجة إلى شراء ذاكرة إضافية.