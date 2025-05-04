موظفة بمايكروسوفت تتهم الشركة بدعم إسرائيل في إبادة أهل غزة: «عار عليكم»

خرجت الشابة ابتهال أبو السعد عن صمتها، متحدية قيادات واحدة من أكبر شركات البرمجة في العالم، مايكروسوفت، لتتهم الشركة بالتورط في تقديم الدعم التكنولوجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال احتفال مايكروسوفت بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث اتهمت «أبو السعد» الشركة بتزويد جيش الاحتلال بالذكاء الاصطناعي والسيرفرات وخدمات «Azure» التي تستخدم في قصف الفلسطينيين طوال عام ونصف.

ابتهال أبو السعد تتهم مايكروسوفت بالتورط في إبادة غزة

ووجهت ابتهال أبو السعد اتهامًا مباشرًا إلى مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، في حضور بيل جيتس وعدد من كبار المسؤولين في الشركة، وقالت، خلال الاحتفال الذي كان يشهد تقديم تحديثات للمنتجات والخدمات الجديدة، إن «مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي.. لقد مات خمسون ألف شخص، ومايكروسوفت تُموّل هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا»، وفقًا لموقع «the hill» ووكالة «أسوشيتد برس».

وأضافت: «عار عليكم.. أيديكم وأيدي جميع موظفي مايكروسوفت ملطخة بالدماء»، قبل أن تلقي على المنصة كوفية فلسطينية، ثم جرى إخراجها من الفعالية.

ابتهال أبو سعد ليست وحدها

وفي نفس السياق، قاطع موظف آخر في الشركة، فانيا أجراوال، جزءًا من الفعالية التي حضرها بيل جيتس وستيف بالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا، وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وكشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس» في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه آي ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان.

وتضمن التحقيق أيضًا تفاصيل غارة جوية إسرائيلية عام 2023 أصابت سيارة تقل أفراد عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.