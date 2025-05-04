أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5-4-2025.. البطاطس بـ10 جنيهات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5-4-2025.. البطاطس بـ10 جنيهات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5-4-2025.. البطاطس بـ10 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم السبت 5-4-2025 تحديثات جديدة تزامناً مع بدء النشاط التجاري في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية اليوم

- سعر كيلو الطماطم اليوم 7 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس اليوم 10 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار صوب 19 جنيها.

- سعر كيلو البسلة من 20 إلى 30 جنيها.

- سعر كيلو البصل الأبيض اليوم 14 جنيها.

- سعر كيلو البصل الأحمر اليوم 19 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة اليوم 16 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا اليوم 23 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي 90 جنيها.

- سعر كيلو اللفت 9 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية 25 جنيها.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

- سعر كيلو الموز البلدي 32 جنيها

- سعر كيلو التفاح المحلي 66 جنيها، والتفاح الجولدن 74 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الكنتالوب 30 جنيها.

- سعر البطيخ 55 جنيها للحبة الواحدة.

- سعر كيلو البرقوق 60 جنيها للكيلو.

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