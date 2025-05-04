42 عاما من العطاء لشركة غاز مصر داخيا وخارجيا.. ووزير البترول يثني على نتائجها

أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالنتائج المتميزة التي حققتها شركة غاز مصر سواء خلال عام 2024 أو الأعوام السابقة.

وأوضح بدوي أن شركة غاز مصر لها بصمة واضحة ودور مهم في تنفيذ المحاور الستة لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي والتي تتمثل في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات وشبكات خطوط الغاز والزيت الخام والمنتجات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقال المهندس وائل جويد، رئيس الشركة، إن أبرز أنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 والذي تزامن مع مرور 42 عامًا على تأسيس الشركة في عام 1983 جاء ذلك من خلال عرض تقديمي تضمن فيلمًا تسجيليًا ملخصًا لأنشطة الشركة حيث تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي قامت به غاز مصر في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كما تناول العرض مساهمة الشركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" إضافة إلى مشاركتها في العديد من المشروعات القومية الكبرى وشهد العرض أيضًا إبراز التطور الملحوظ في أداء الشركة في مجال المقاولات العامة بما يشمله من أعمال مدنية متكاملة وأعمال ميكانيكية وإلكتروميكانيكية.

وأكد جويد أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بمجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة انطلاقًا من حرصها على حماية العاملين والعملاء والحفاظ على المعدات والأصول بما يضمن استمرارية العمل وكفاءته وبلغ إجمالي ساعات العمل خلال عام 2024 حوالي 31 مليون ساعة.

واستعرض رئيس الشركة أهم الإنجازات والتي شملت الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى بمادرة «حياة كريمة» في خمس محافظات بنسبة تنفيذ 100% (الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، والأقصر)، وتنفيذ العديد من المشروعات البترولية والمدنية والمقاولات العامة داخل مصر أبرزها محطات تموين الطائرات في مطارات أسيوط والعلمين الجديدة لصالح شركة النيل وإنشاء مصنع مواسير البولي إيثيلين – بالعين السخنة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومصنع مواسير البولي إيثيلين – بالعاشر من رمضان لصالح شركة إيجيفكو وعدة محطات تحلية مياه الشرب – بمحافظة أسوان.

كما استعرض أنشطة الشركة خارج مصر في دول الأردن والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، حيث نجحت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التوسع الإقليمي أبرزها مشروعات توصيل الغاز للمدن الصناعية بالمملكة الأردنية الهاشمية وتشمل منطقة القسطل الصناعية/ مدينة القويرة الصناعية في العقبة/ مدينة الهاشمية الصناعية بمحافظة الزرقاء ومشروع تطوير ورفع كفاءة (10) محطات تخفيض الضغط والقياس على خط الغاز العربي - صيانة المنصات البحرية – بالمملكة العربية السعودية لصالح شركة عمليات الخفجي المشتركة (KJO)، وإنشاء شبكة مياه الشرب الرئيسية والوصلات المنزلية بمنطقة اللكبي بسلطنة عمان، وكذلك الانتهاء من تنفيذ مشروع تعديل خط حقن الغاز ونقل رؤوس الآبار المصاحبة له في منطقة عصب بأبو ظبي لصالح شركة أدنوك – الإمارات العربية المتحدة. وقام المهندس وائل جويد بعرض ملامح الخطة المستقبلية، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 15% على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بالتعاون مع شركة (إيجاس) لإعادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى مستوياتها السابقة.