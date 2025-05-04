«صناع الخير» و«ماونتن ڤيو» تنتهيان من إعادة إعمار عدة منازل متهالكة في الفيوم

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية، الانتهاء من إعادة إعمار عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية وتسليم المنازل لأصحابها في قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ضمن برنامج «اكتشاف الأبطال»، الذي يدعم المواهب الشابة في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا داخل المجتمعات الأكثر احتياجًا.



يهدف برنامج اكتشاف الأبطال إلى إعداد جيل جديد من الأبطال عبر توفير بيئة ملهمة ودعم شامل يتضمن الرعاية الفنية والصحية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى دعم أسرهم ببرامج اقتصادية واجتماعية مستدامة لضمان استمرارية نجاحهم، بما يتوافق مع المبادرات الرئاسية ورؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للجميع.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن التعان بين المؤسسة وماونتن فيو في إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرى مركز إطسا بالفيوم، يأتي في إطار استراتيجية عمل تتبعها صناع الخير في مد جسور التعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية؛ من اجل الارتقاء بمستوى معيشة الاسر الأولى بالرعاية من خلال إعادة إعمار منازلها المتهالكة، موضحا أن المؤسسة أطلقت هذه الاستراتيجية قبل سنوات من الآن، ونجحت من خلالها في إعادة المنازل المتهالكة في عدد كبير من القرى الأشد احتياجا في المحافظات المختلفة.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة تمت في إطار جهود تحقيق أهداف التحالف الوطني للارتقاء بالقرى الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أوضح أن أعمال إعادة الإعمار اشتملت على بناء الجدران للمنازل المتضررة، وتنفيذ الأسقف الخرسانية، وتركيب الأرضيات من السيراميك، بالإضافة إلى أعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية. كما تضمنت تركيب الأبواب والشبابيك، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء، إلى جانب إتمام كافة أعمال السباكة من حمامات ومطابخ وغيرها من المتطلبات الإنشائية الأساسية.





