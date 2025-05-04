رئيس الوزراء اللبناني ونائبة المبعوث الأمريكي يبحثان ضبط الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء اللبناني ونائبة المبعوث الأمريكي يبحثان ضبط الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء اللبناني ونائبة المبعوث الأمريكي يبحثان ضبط الحدود مع سوريا

بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتيجوس، ضبط الحدود مع سوريا بشكل كامل، وخطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أكد نواف سلام لنائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701.
وفي وقت سابق، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا أن هذا العدوان يُشكل انتهاكًا صارخًا للقرار الأممي 1701 الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يُشكل خرقًا واضحًا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي.

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