بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتيجوس، ضبط الحدود مع سوريا بشكل كامل، وخطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا أن هذا العدوان يُشكل انتهاكًا صارخًا للقرار الأممي 1701 الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يُشكل خرقًا واضحًا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي.