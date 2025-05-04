حددت وزارة الصحة والسكان الضوابط والإجراءات الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1446ـ 2025 والتطعيمات المطلوبة، حيث يستعد الحجاج لتقديم الأوراق والإجراءات المطلوبة للسفر للأراضي المقدسة، بعد اختيارهم بالقرعة من قبل وزارة الداخلية أو فوزهم بالحج عن طريق شركات السياحة أو الجمعيات الأهلية.

التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج

وأشارت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى التطعيمات التي يجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج وهي كالتالي:

- تطعيم الالتهاب السحائي.

- لقاح الأنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

- توقيع الكشف الطبي.

الحصول شهادة سارية المفعول

وأكد أنه يشترط الحصول شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس الالتهاب السحائي، كما يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

وأشار إلى أنه يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات، موضحة أنه يتم توقع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

الخط الساخن لتقلي الشكاوى والاستفسارات

وخصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن لتلقي الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بالضوابط الصحية لإجرات الحج وهو 105.