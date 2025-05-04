التطعيمات المطلوبة قبل أداء مناسك الحج.. «الصحة» توضح التفاصيل

التطعيمات المطلوبة قبل أداء مناسك الحج.. «الصحة» توضح التفاصيل

التطعيمات المطلوبة قبل أداء مناسك الحج.. «الصحة» توضح التفاصيل

حددت وزارة الصحة والسكان الضوابط والإجراءات الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1446ـ 2025 والتطعيمات المطلوبة، حيث يستعد الحجاج لتقديم الأوراق والإجراءات المطلوبة للسفر للأراضي المقدسة، بعد اختيارهم بالقرعة من قبل وزارة الداخلية أو فوزهم بالحج عن طريق شركات السياحة أو الجمعيات الأهلية.

التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج

وأشارت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى التطعيمات التي يجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج وهي كالتالي:
- تطعيم الالتهاب السحائي.
- لقاح الأنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
- توقيع الكشف الطبي.

الحصول شهادة سارية المفعول

وأكد أنه يشترط الحصول شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس الالتهاب السحائي، كما يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

وأشار إلى أنه يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات، موضحة أنه يتم توقع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

الخط الساخن لتقلي الشكاوى والاستفسارات

وخصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن لتلقي الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بالضوابط الصحية لإجرات الحج وهو 105.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا