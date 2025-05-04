حزب «المؤتمر»: دعوات ذبح القرابين في المسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي خطير

حزب «المؤتمر»: دعوات ذبح القرابين في المسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي خطير

حزب «المؤتمر»: دعوات ذبح القرابين في المسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي خطير

أدان الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، الدعوات التي أطلقتها جماعات «الهيكل» المزعوم لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى خلال ما يُعرف بعيد الفصح العبري.

تصعيد خطير وحرب دينية

وقال النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، في بيان، إن هذه الدعوات تصعيد خطير في إطار الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحرب من نوع آخر تشنها دولة الاحتلال في إطار خطتها لتصفية القضية الفلسطينية، ووصلت إلى المقدسات الدينية وهو ما لم يُسمح به على الإطلاق.

إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، واليوم حرب أخرى على المقدسات الدينية لطمس الهوية الدينية للقضية الفلسطينية أمام أعين العالم في غطاء سياسي أمريكي.

وطالب العالم العربي كله بسرعة التدخل لوقف هذه المهزلة والحفاظ على المقدسات الدينية والهوية الدينية للقضية الفلسطينية، ووقف حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني، وسرعة حل القضية بالتفاوض وليس عسكريا.

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