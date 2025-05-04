«على جثتي».. لماذا رفض أحمد أمين مشاركة حاتم صلاح في مسلسل النص؟

«على جثتي».. لماذا رفض أحمد أمين مشاركة حاتم صلاح في مسلسل النص؟

«على جثتي».. لماذا رفض أحمد أمين مشاركة حاتم صلاح في مسلسل النص؟

كشف الفنان حاتم صلاح عن مفاجأة للجمهور بعد انتهاء موسم الدراما الرمضانية 2025، وحالة النجاح الواسعة التي حققها في مسلسل إخواتي للمخرج محمد شاكر خضير، قائلا إن دور التربي «فرحات» الذي قدمه ضمن أحداث المسلسل عرض عليه بعد تعاقده بالفعل على عمل درامي آخر خلال الموسم نفسه، وكان على وشك أن يعتذر عنه لولا الفنان أحمد أمين الذي صمم على تقديمه للدور.

وأوضح حاتم صلاح، خلال لقاء إعلامي أنه كان متعاقدا على المشاركة في مسلسل النص للمخرج حسام علي، وبطولة الفنان أحمد أمين الذي عرض أيضا في موسم الدراما الرمضانية 2025، ولكن عندما عرض عليه دور «فرحات» شجعه أحمد أمين على الاعتذار عن النص مقابل المشاركة في مسلسل إخواتي، قائلا: «أمين كان سبب في مشاركتي في مسلسل إخواتي، بالرغم أني كنت متعاقد على المشاركة معه في مسلسل النص في البداية، ولكن عندما علم عن مسلسل إخواتي أصر على أن أترك النص مع أن الأمر قد بسبب له مشكلة كبيرة في العمل، ولكنه رأى أن المسلسل الآخر هو فرصة أفضل بالنسبة لي».

حاتم صلاح

حاتم صلاح يتحدث عن مشاركته في مسلسل إخواتي

لماذا رفض أحمد أمين مشاركة حاتم صلاح في مسلسل النص؟

وأضاف حاتم صلاح حديثه عن أحمد أمين، «أمين كان في ذلك الوقت في العمرة وعندما حكيت له الدور قالي لي (على جثتي أنك تشتغل في المسلسل معايا.. أنت أخويا الصغير وأنا شايف أن قدامك فرصة أحسن وهتكون مساحتك أكبر في المنطقة التانية)، وعندما سمعت حديثه دمعت».

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