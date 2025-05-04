«التموين» تفتتح موسم توريد القمح المحلي من الفيوم.. 70 طنا في اليوم الأول

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 جرى افتتاحه اليوم بمحافظة الفيوم، من صومعة طامية، نظراً لنضج المحصول مبكراً بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.

أوضح أن الكمية التي جرى استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طناً من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.

سعر توريد إردب القمح المحلي 2200 جنيه

أكد الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، إضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى ما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

متابعة يومية لضمان انتظام توريد القمح

شدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

يذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم.