استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٥ أبريل، السيد سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل. التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسيشل

وأكد عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسيشل، والتطلع لتعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يحقق المنفعة المشتركة، وأشار إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجاري بين البلدين.

وشدد الوزيران على الحرص المشترك على خروج هذه الزيارة بنتائج ملموسة تعزز أواصر التعاون الثنائي، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز آفاق التعاون في قطاع السياحة باعتباره عصب الاقتصاد السيشلي، وأعرب عبد العاطي عن استعداد مصر لتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات المصرية في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية في سيشل، استنادًا إلى التجارب الناجحة لمصر في هذا المجال في دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى زيادة صادرات المنتجات المصرية الخاصة بالتجهيزات الفندقية. توافق في الرؤى بعدد من التطورات الإقليمية والقضايا التي تهم القارة الأفريقية كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز استفادة الجانب السيشلي من الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات، بما يتماشى مع خطط سيشل لتطوير قطاع السياحة الحيوي لديها وتنويع اقتصادها.