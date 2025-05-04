بيعشقوا الصيف.. 5 أبراج فلكية تحب الأجواء الحارة وتجد متعتها على البحر

مع الدخول تدريجيًا لفصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الإجازات، تتفاوت مشاعر الناس تجاه هذا الفصل، البعض يهرب فورًا إلى وجهات جبلية منعشة، وآخرين يسافرون إلى الأماكن الشاطئية للاستمتاع برمالها وبحرها، وهؤلاء الأشخاص هم أصحاب الـ 5 أبراج فلكية الذين يحبون الصيف على رأسهم برج السرطان وفق موقع «lifestyleasia».

5 أبراج فلكية تحب الصيف والأجواء الدافئة

يحب برج السرطان الصيف وتتحسن حالته النفسية فيه لأنه يفر مع بداية تغير الأجواء وبداية الطقس الحار إلى الأماكن الساحلية، كما يستمتع مواليد هذا البرج بغروب الشمس على الشاطئ خلال الصيف، فضلًا عن الاستمتاع بنزهة هادئة على ضفاف الماء، مع وجبات خفيفة منزلية الصنع.

برج العقرب

يتمتع مواليد برج العقرب العاطفيون والجريئون بعمق عاطفي، يسعون دائمًا إلى الغوص في أعماق البحار، لذا، يحبون الصيف والفرار في شهوره الحارة إلى الشاطئ للتعرف عن قرب على الحياة البحرية، تُدهشهم جزر أندامان ونيكوبار، وخاصةً جزيرة هافلوك وجزيرة نيل في المحيط الهندي.

برج الحوت

برج الحوت، رومانسي يعشق الصيف والسفر للشواطئ، للهروب من ضوضاء الحياة اليومية، ولذلك، يستمتعون بالشواطئ المنعزلة، والمشي على ضفاف الماء، ونزهات غروب الشمس، كما يحبون القفز في الماء للسباحة أو يمارسوا الغطس ومشاهدة الأسماك.

برج القوس

القوس، هو البرج المغامر والمحب للمرح، هو مسافر بطبعة يحب الصيف والأجازات لأنه يسمح له بوقت أكبر للبعد عن المدينة، والبحث عن تجارب فريدة ومميزة ومثيرة، من المرجح أن يأخذهم فضولهم إلى شاطئ يشبع شغفهم بالتعلم ويمنحهم جرعة من الأدرينالين.

برج الحمل

يتميز برج الحمل بجرأة واندفاع، ويتمتع بروح تنافسية لا تُفوّت، فهو قائد الأبراج، ينطلق هذا البرج الناري بحماسٍ كبير في الصيف، ومن الطبيعي أن يتوجه مواليد هذا البرج إلى الشاطئ لممارسة بعض الرياضات المائية، مثل الكرة الطائرة، والتزلج على الماء، والتزلج الهوائي، والتجديف، والغوص.