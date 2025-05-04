«عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته» على «الوثائقية» قريبا

«عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته» على «الوثائقية» قريبا

«عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته» على «الوثائقية» قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي «عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته»، وعرضه على قناة «الوثائقية» قريبًا.

يوثق الفيلم الذي صُوِّرَ بين القاهرة وباريس، شهادةً وسيرةً ذاتيةً للشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، بدايةً من نشأته في محافظة المنوفية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، والتحاقه بالعمل في الصحافة، وسفره إلى فرنسا لتدريس الأدب العربي، متناولًا أهم المحطات في حياته التي تقاطعت مع أحداث وطنية كبرى.

يسجل الفيلم شهادته الخاصة في كثير من القضايا الثقافية والفكرية والسياسية على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، ويسلط الضوء كذلك على تطور تجربته الشعرية من مرحلة البدايات إلى دوره الرائد في تجديد حركة الشعر العربي، إضافةً إلى تناول البُعد الإنساني في حياته، وعلاقته بزوجته وأبنائه.

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