رئيس «مياه القناة»: جميع المحطات والشبكات انتظمت في العمل طوال أيام عيد الفطر

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من إصلاح جميع الكسور والأعطال المفاجئة في خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف صحي المستقبل، وشبكات خطوط المياه، وذلك في وقت قياسي فور تلقي البلاغات عبر غرفة العمليات، حرصًا على الحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي

قال رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، إنه فور تلقي البلاغات، تحركت فرق الطوارئ من المهندسين والفنيين والعمال إلى مواقع الأعطال، حيث تبين وجود كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي بقطر 700 مم بمحطة رفع صرف صحي مدينة المستقبل، وكسر آخر في الخط العمومي بقطر 8 بوصة بمنطقة عين غصين، إلى جانب كسر بقطر 4 بوصة في منطقة القنطرة شرق، وكسر بقطر 600 مم في قرية جلبانة، وكسر آخر بقطر 4 بوصة بمنطقة الغطوس. وتمت عمليات الإصلاح في وقت وجيز، وأُعيد ضخ وتشغيل الخدمة بشكل طبيعي للمواطنين.

وأكد أهمية الاستجابة الفورية والسريعة لكافة الأعطال، مع توفير جميع المعدات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، للحفاظ على انتظام واستمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، سعيًا لتقديم خدمات مياه وصرف صحي على أعلى مستوى من الجودة.

انتظام العمل في جميع المحطات

وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مع رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة من خلال توفير سيارات الطوارئ، وكسح المياه، والنافوري، والتدخل السريع، لمجابهة أي طوارئ، مع التشديد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل أثناء التشغيل والصيانة.