أمل الحناوي: مصر تواصل الاتصالات الدولية لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ هناك صمت دولي معتاد، في ظل المشهد المأساوي التي تشهده غزة في الاعتداءات المتكررة من جيش الإحتلال الإسرائيلي، موضحة أن هذا المشهد تصوره إسرائيل كوسيلة ضغط على حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن محتجازيها.

حكومة نتنياهو تفضل خيار الحرب

وأضافت الإعلامية خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خيار الحرب تفضله حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أي اتفاق سلام من أجل تنفيذ مخططاتها لإحتلال القطاع، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكان بشكل نهائي.

وشددت على أن إسرائيل تسعى من خلال تجديد عدوانها عل قطاع غزة، إلى خلق واقع جديد بإقامة 3 محاور ومنطقة عازلة؛ إذ تسيطر على محوري فيلاديلفيا ونتساريم، الذي يعزل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع.

كيف يسيطر الجيش الإسرائيلي على مساحات كبيرة من قطاع غزة؟

وأوضحت أمل الحناوي: «عبر إقامة محور موراج جنوب القطاع، سيكون الجيش الإسرائيلي قد فرض سيطرته الفعلية على مساحة تتراوح بين 25 إلى 30% من مساحة قطاع غزة، ويقع الجزء الأكبر منها في المنطقة العازلة»، مؤكدة أن مصر تواصل المشاورات والاتصالات الدولية لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.