أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستغل الهدنة لتحقيق سياسة الأرض المحروقة في غزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تغيرات جديدة في غزة، تتعلق باستعادة الفرص التي توقفت بسبب الهدنة، إذ كانت بمثابة عرقلة للأهداف الإسرائيلية، موضحا أن الهدف الاستراتيجي هو ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف «عاشور» خلال استضافته في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي يُعرض على قناة القاهرة الإخبارية، أن انتشار الفرقة 62 المدرعة من الجيش الإسرائيلي في غزة، يهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإنشاء منطقة عازلة لبقية المواطنين الفلسطينيين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الهدف الأساسي من هذه العمليات، كان تطبيق سياسة الأرض المحروقة، والتدمير الممنهج للأراضي، لإجبار الفلسطينيين على الاختيار بين التهجير أو الموت تحت القصف.

وأكد أن إسرائيل تستخدم وجود حماس في السلطة كذريعة لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الهدنة التي عطلت إسرائيل عن تنفيذ أهدافها، أعقبتها خروقات للهدنة، ما أدى إلى تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة.