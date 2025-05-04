محافظ مطروح: تطوير شارع علم الروم من ميدان السمكتين

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية بشارع علم الروم شرق المدينة، تطوير الشارع من منطقة الرميلة وحتى مدرسة الهدى، وزار الموقع على الطبيعة للوقوف على الأعمال المنفذة والإسراع بها.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى البدء في تمهيد الشارع وتيسير حركة السيارات والمواطنين، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح.

إعادة تدوير مخلفات الأسفلت القديم في الرصف

ووجَّه محافظ مطروح، اليوم، في بيان، بالإسراع في تمهيد الطريق مع رفع مخلفات الأسفلت القديم أو الاستفادة منها بالتنسيق مع مندوبى الطرق بالهيئة الهندسية وإعادة تدويرها في أعمال الرصف كذلك العمل على توسعة طريق علم الروم مع تضييق الجزيرة الوسطى.

منع السير عكس الاتجاه

كما وجَّه محافظ مطروح بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح لمنع السير بالعكس في الاتجاه من أمام مدرسة الهدى الخاصة إلى داخل وسط المدينة، خاصة وأن الطريق ممهد، والتنسيق مع الجهات والشركات المعنية للبدء في أعمال رصف الاتجاه البحري بشارع علم الروم من ميدان السمكتين حتى مدرسة الهدى بطول 5 كيلومترات، مع الانتهاء من حصر وعمل معديات مواسير شبكة المياه في تلك المسافة.

تمهيد الطرق أمام مدرسة ابن سينا

وأصدر محافظ مطروح توجيهات لمديرية الطرق ومركز ومدينة مرسى مطروح، لتمهيد الطريق أمام مدرسة ابن سيناء الرسمية للغات، لتيسير حركة المواطنين والمواصلات، كما وجه شركة المياه بسرعة معاينة محبس خط المياه وسط شارع علم الروم واستبداله منعاً لإهدار المياه وتعطيل حركة المياه.