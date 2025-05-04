أمجد الشوا: غزة تنزف تحت نير الإبادة.. وهناك عائلات شُطبت من السجل المدني

أمجد الشوا: غزة تنزف تحت نير الإبادة.. وهناك عائلات شُطبت من السجل المدني

أمجد الشوا: غزة تنزف تحت نير الإبادة.. وهناك عائلات شُطبت من السجل المدني

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن ما يحدث في قطاع غزة يتجاوز قدرة الصور والكلمات والفيديوهات على التعبير، فالمأساة أكبر من أن تُختصر في مشاهد، وأعمق من أن تُروى بعبارات.

وفي مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» عبر قناة القاهرة الإخبارية، أكد «الشوا» أن القطاع يعيش أقسى فصول العدوان منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، موضحا أن الاحتلال لا يستهدف مواقع محددة، بل يمعن في تدمير كل ما هو حي، ويقصف العائلات بأكملها، حتى أن عشرات العائلات تم شطبها بالكامل من السجل المدني الفلسطيني.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يلاحق النازحين حتى داخل خيامهم، ويمنع إدخال المساعدات عبر المعابر المغلقة منذ شهور، في محاولة مكشوفة لفرض مجاعة جماعية، وتجويع السكان كأداة من أدوات الحرب والإبادة.

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