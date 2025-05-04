مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات غدا الأحد 6 أبريل 2025

مواقيت الصلاة من أبرز الأشياء التي يحرص المصلون على متابعتها يوميا، حرصا منهم على أداء الفروض الخمس في موعدها دون تأخيرها، وتختلف مواقيت الصلاة بين المحافظات وبعضها البعض بسبب اختلاف فرق التوقيت، وتحرص الهيئة العامة للمساحة على الإعلان عن مواقيت الصلاة باستمرار للتسهيل على المواطنين عبر موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة في القاهرة غدا

وعن مواقيت الصلاة في القاهرة غدا، فتتمثل في الآتي:

الفجر: الساعة 4:09 صباحا.

الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

العصر: الساعة 3:30 مساء.

المغرب: الساعة 6:17 مساء.

العشاء: الساعة 7:36 مساء.

مواقيت الصلاة في الجيزة غدا

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في الجيزة، فيتمثل في الآتي:

الفجر: الساعة 4:10 صباحا

الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

العصر: الساعة 3:31 مساء.

المغرب: الساعة 6:17 مساء.

العشاء: الساعة 7:36 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: الساعة 4:13 صباحا

الظهر: الساعة 12:03 مساء.

العصر: الساعة 3:36 مساء.

المغرب: الساعة 6:23 مساء.

العشاء: الساعة 7:43 مساء.

مواقيت الصلاة في الغربية

الفجر: الساعة 4:09 صباحا.

الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

العصر: الساعة 3:32 مساء.

المغرب: الساعة 6:18 مساء

العشاء: الساعة 7:38 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في الشرقية

الفجر: الساعة 4:06 صباحا.

الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

العصر: الساعة 3:29 مساء.

المغرب: الساعة 6:15 مساء.

العشاء: الساعة 7:35 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في المنوفية

الفجر: الساعة 4:10 صباحا.

الظهر: الساعة 11:59 صباحا.

العصر: الساعة 3:32 مساء.

المغرب: الساعة 6:18 مساء.

العشاء: الساعة 7:38 مساء.

مواقيت الصلاة في بني سويف

الفجر: الساعة 4:12 صباحا.

الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

العصر: الساعة 3:30 مساء.

المغرب: الساعة 6:17 مساء.

العشاء: الساعة 7:35 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في أسيوط

الفجر: الساعة 4:14 صباحا.

الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

العصر: الساعة 3:28 مساء.

المغرب: الساعة 6:15 مساء.

العشاء: الساعة 7:32 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في سوهاج

الفجر: الساعة 4:13 صباحا.

الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

العصر: الساعة 3:26 مساء.

المغرب: الساعة 6:13 مساء.

العشاء: الساعة 7:29 مساء