سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 5-4-2025 في البنوك المصرية

أظهرت تحديثات نشرتها المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، تحديثا جديدا فيما يخص سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 5-4-2025.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري مستوى 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

أما وعن سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر فقد بلغ نحو 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

هذا واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك القاهرة عند 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك الأهلي المصري إلى 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي

فيما وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري لدى بنك أبوظبي الإسلامي عند 13.76 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

وحدد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك البركة عند مستوى 13.76 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.