سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك

حدثت البنوك المصرية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025، إذ سجَّل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، نحو 50.53 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، نستعرض آخر تحديثات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كما نشر على المواقع الرسمية للبنوك المصرية اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 50.54 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجَّل سعر الدولار في بنك قطر الوطني اليوم 50.60 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 50.58 جنيه للشراء مقابل 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم مستوى 50.56 جنيه للشراء مقابل 50.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 50.56 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع.