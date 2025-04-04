سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4-4-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4-4-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4-4-2025

كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي عن آخر تحديث في أسعار صرف الدولار، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4-4-2025 في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء مقابل 50.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم الجمعة بحسب التحديث الأخير عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية إلى مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في اليوم الجمعة في بنك مصر نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية عند نحو 50.54 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم إلى مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

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