«البترول»: محطة سونكر تضم مستودعات تخزين استراتيجية للسولار والبوتاجاز

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية محطة «سونكر» للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وجرى تنفيذها كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب تسهيلات سوميد لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي المسال المستورد وإعادة ضخه إلى الشبكة القومية بعد تحويله إلى الحالة الغازية.

«بدوي»: دعم كامل لجهود التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية

في مستهل الجولة، أكد المهندس كريم بدوي دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكذلك استدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية.

وأضاف «بدوي» أن مشروع «سونكر» يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية، لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة «سونكر» مقامة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، لافتا إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات جديدة تحقق المصالح لكل الأطراف، من خلال العمل التكاملي والعمل كفريق واحد.

وتتكون محطة سونكر من رصيف بحري متخصص في استقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، ومنطقة التخزين الاستراتيجية التي تضم مستودعات تخزين استراتيجي للسولار والبوتاجاز بقدرة تخزينية 100 ألف متر مكعب من السولار، و150 ألف متر مكعب من البوتاجاز.

وأشار إلى استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحري التخصصي لتداول المنتجات البترولية، وجرى تشغيل منظومة تداول وتخزين السولار فى 2019، ومنظومة تداول وتخزين البوتاجاز في 2020، كما يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار، بواقع خطين للبوتاجاز بطول 4.5 كم للخط لنقل امدادات البوتاجاز إلى الشبكة القومية، وخط للسولار بطول 31 كم للغرض نفسه.

وتفقد الوزير ومرافقوه منطقة المستودعات والرصيف البحري وغرفة التحكم لمحطة سونكر وأعمال شركة جاسكو لإنشاء خط غاز طبيعي، لربط منطقة تسهيلات شركة سونكر بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بقطر 36 بوصة وطول 17 كم، و3 غرف بلوف جديدة، وتنفذه شركة بتروجت.